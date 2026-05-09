Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

10:20, 9 мая 2026Россия

Президент России Владимир Путин поздравил военных и всех россиян с Днем Победы
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы в ходе своего выступления на Красной площади на параде в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

Президент России объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. Гости на трибунах поднялись с мест, чтобы выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.

Также в ходе своей речи российский лидер назвал начало Великой Отечественной войны одной из самых скорбных дат в истории России.

«Дорогие друзья, 22 июня 1941 года — одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что День Победы является святым праздником. «Это святой праздник для всех абсолютно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

