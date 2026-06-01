Врач рассказал о влиянии белых ночей на человека

Литвинов: На человека влияют не белые ночи, а шумовое и световое загрязнение

Влияние белых ночей на самочувствие человека преувеличено, однако данное явление влияет на социальную жизнь. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов в беседе с РИА Новости.

«Пишут, что белые ночи могут отрицательно влиять на человека, на его самочувствие, якобы сбивают циркадные ритмы. Такой угрозы нет (...) Гораздо большее влияние оказывает шумовое (избыток шума) и световое загрязнения (избыточная иллюминация), качество воздуха», — рассказал Литвинов.

По его словам, в крупных городах России в период белых ночей проводится множество разных мероприятий. Из-за этого люди начинают чаще гулять и общаться, что свидетельствует о позитивном влиянии, подчеркнул ученый.

