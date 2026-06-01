02:37, 1 июня 2026

Врач рассказал о влиянии белых ночей на человека

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Влияние белых ночей на самочувствие человека преувеличено, однако данное явление влияет на социальную жизнь. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Валерий Литвинов в беседе с РИА Новости.

«Пишут, что белые ночи могут отрицательно влиять на человека, на его самочувствие, якобы сбивают циркадные ритмы. Такой угрозы нет (...) Гораздо большее влияние оказывает шумовое (избыток шума) и световое загрязнения (избыточная иллюминация), качество воздуха», — рассказал Литвинов.

По его словам, в крупных городах России в период белых ночей проводится множество разных мероприятий. Из-за этого люди начинают чаще гулять и общаться, что свидетельствует о позитивном влиянии, подчеркнул ученый.

Ранее директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич в разговоре с «Лентой.ру» предупредила, что после подтоплений возрастает риск кишечных инфекций.

