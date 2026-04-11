Россиян предупредили о неочевидных последствиях паводков и наводнений для здоровья

Врач Станкевич: После подтоплений возрастает риск кишечных инфекций

После подтоплений возрастает риск кишечных инфекций, предупредила кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. Это и другие неочевидные последствия паводков и наводнений для здоровья врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист отметила, что первые признаки кишечной инфекции знакомы многим: тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе, слабость, температура и жажда.

«В такой ситуации привычная логика "это, скорее всего, вирус" уже не работает. После загрязнения воды и нарушения санитарных условий бактериальная причина инфекции становится не менее вероятной, чем вирусная. Поэтому недостаточно ограничиться одним тестом на ротавирус. Нужна более полная диагностика, которая позволяет быстро проверить и вирусные, и бактериальные причины заболевания. Это важно не только для подтверждения диагноза, но и для выбора лечения: при сходных симптомах подход к терапии может принципиально различаться», — рассказала Станкевич.

При этом врач предупредили, что есть еще один риск, о котором после подтоплений часто забывают, — это паразитарные инфекции.

«Вода в это время контактирует с почвой, фекальными загрязнениями, хозяйственными и бытовыми отходами, поэтому вероятность заражения паразитами тоже возрастает. И здесь проблема в том, что симптомы могут появиться не сразу», — поделилась эксперт.

Если острая кишечная инфекция чаще дает быструю клиническую картину, то паразитарные заболевания могут проявиться позже, когда связь с самим эпизодом затопления уже неочевидна. Поэтому, даже если сначала человек чувствует себя нормально, в последующие недели важно внимательно относиться к любым новым симптомам Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

По словам Станкевич, если через две-три недели после подтопления появляются слабость, кожные реакции, нестабильное самочувствие, жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта или другие труднообъяснимые симптомы, важно учитывать паводок при обследовании. В такой ситуации врач может рекомендовать общий анализ крови, общий IgE и исследования на паразитарные инфекции, добавила она.

Также специалист рекомендовала обратить внимание на сырость, плесень и грибковое загрязнение в помещениях, особенно в подвалах, на первых этажах и в плохо просушенных зонах.

«После ухода воды дом можно отмыть и продезинфицировать, но сырость и грибки нередко сохраняются дольше, чем кажется. На этом фоне могут усиливаться аллергические реакции, бронхиальная астма и хронические респираторные жалобы. Если спустя какое-то время появляется кашель, который легко принять за последствие ОРВИ, не стоит автоматически списывать все на простуду: такой симптом может быть связан и с аллергическим компонентом, и с грибковым воздействием, и с другими последствиями пребывания в загрязненной среде. В таких случаях тоже нужна диагностика, а не самолечение», — сообщила Станкевич.

После схода воды лучше действовать по простой логике: все сомнительное — в сторону, все, что связано с водой и едой — под строгий контроль. Безопасная вода, аккуратность с продуктами, тщательная уборка и внимание к самочувствию здесь гораздо важнее любой бытовой спешки. А если местные службы публикуют отдельные рекомендации по воде, санитарной обработке или режиму пользования колодцами и скважинами, ориентироваться нужно именно на них Любовь Станкевич кандидат медицинских наук

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди. Стихийное бедствие оказалось крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз похожая ситуация наблюдалась в марте 1919 года.

5 апреля на Геджухском водохранилище в Дагестане прорвало дамбу. В результате власти региона эвакуировали более 4 тысяч человек. Позднее стало известно, что дамба была забетонирована только частично.