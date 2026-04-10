Названа причина прорыва плотины в Дагестане

Mash: Плотину в Дагестане прорвало из-за отсутствия бетона

Геджухская плотина, из-за прорыва которой затопило Дагестан, была забетонирована только частично. Подробности об инциденте стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, администрация сдала дамбу в аренду на 25 лет местным виноделам, которые с ее помощью поливали виноградники. Часть объекта была забетонирована, а другая, на которой произошел прорыв, — нет. Арендаторы неоднократно жаловались властям на состояние плотины, однако реакции не последовало. В 2025 году Ростехнадзор указал на проблемы по пяти пунктам.

Плотина выдержала первый паводок 28 марта, однако грунт подмыло. Во время второго паводка конструкция не справилась — приток воды превысил отток в 10 раз. Сейчас плотина пуста, река вытекает из места разлива, а пробоина увеличивается. Ремонтом должен заняться Минсельхоз, но точные сроки и стоимость работ неизвестны.

Если прорыв признают аварией, пострадавшие жители получат выплаты по обязательному страхованию опасных объектов.

Ранее в РАН предположили, что ключевую роль в прорыве плотины Геджухского водохранилища сыграла старость конструкции.