19:30, 7 апреля 2026

Названы вероятные причины прорыва дамбы в Дагестане

Ученый Болгов: Дамба не была рассчитана на такой объем осадков
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мухтар Гаджидадаев / РИА Новости

Подготовиться к таким природным катаклизмам, как мощное наводнение в Дагестане, как правило, невозможно. Оно может произойти в любом другом месте, заявил заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, катастрофа, связанная с тем, что дождевое наводнение или половодье превысит допустимые уровни системы канализации, может произойти в любом месте. Вопрос в том, насколько объекты будут готовы к такому сценарию. «К катастрофам, наверное, готовым быть нельзя, хотя с силами МЧС мы стараемся понимать, как спасать людей», — отметил он.

Другой вопрос — неверно спроектированные системы инженерной защиты, отсутствие ее обслуживания или просто старость. Болгов допустил, что последнее сыграло решающую роль в прорыве дамбы Геджухского водохранилища. Он обратил внимание, что разрушение происходит за счет перелива воды через саму дамбу.

«Это самый опасный случай, когда вода начинает переливать через дамбу. Поскольку дамба земляная, начинает ее размывать, и катастрофа уже развивается очень непредсказуемо и опасно. Почему вдруг уровень воды дошел до того, что мы допустили вот такую критическую ситуацию? Ее категорически нельзя допускать на земляных дамбах, поскольку всякий подъем уровня бровки дамбы означает просто катастрофу», — подчеркнул эксперт.

Ранее инженер-гидролог Никита Максаков заявил, что восстановление домов, дорог и ферм после потопа в Дагестане может занять 10 лет.

Причиной масштабного наводнения в Дагестане стали ливни. Стихийное бедствие оказалось крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз похожая ситуация наблюдалась в марте 1919 года.

