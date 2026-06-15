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19:42, 15 июня 2026Экономика

Дачников призвали не заводить одно опасное животное

Mash: Ежи на даче могут переносить клещей и других вредителей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sierra NiCole Narvaeth / Unsplash

Ежи, которых все чаще покупают владельцы дачных участков, могут переносить клещей и других вредителей. О скрытых опасностях набирающих популярность питомцев россиян предупредили эксперты Telegram-канала Mash.

По словам ветеринаров, многие заводят ежей для защиты участков от вредителей, в том числе испанских слизней, змей и мышей. Стоимость составляет около 7-8 тысяч рублей, сертификаты и прививки не требуются. При этом эксперты предупреждают, что есть множество нюансов.

Ежам требуется такой же уход, как другим питомцам: домик, еда, поилка и присмотр. В заборе вокруг участка не должно быть щелей, в которые еж может пролезть и сбежать. Кроме того, эти животные не ладят с собаками и кошками, а также могут проникнуть в дом, подкопав фундамент. Помимо этого, ежи переносят клещей, блох и глистов.

Ранее зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, как ежи могут помочь на загородном участке. По его словам, эти животные избавляют от вредителей, однако от взаимодействия с ним лучше отказаться.

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