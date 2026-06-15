Дачников призвали порадоваться одному животному на участках

Зоолог Гомыранов: Еж может стать бесплатным помощником на даче

Еж может стать бесплатным помощником на даче. Порадоваться появлению этого животного на загородном участке призвал россиян зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов, пишет «360.ru».

Ежи очищают территорию от вредителей, поедая насекомых и других беспозвоночных. Поэтому пугаться зверька не стоит, но и от взаимодействия с ним лучше отказаться, посоветовал эксперт. «Понаблюдайте, порадуйтесь, что встретили дикое животное, сфотографируйте издалека — это самое лучшее, что вы можете сделать», — отметил Гомыранов. Молоком, вопреки распространенному мнению, ежей тоже подкармливать не нужно. Они его выпьют, но заработают расстройство кишечника из-за непереносимости лактозы.

Если животное на участке все каким-то образом мешает, его можно спокойно унести. Для этого необходимо надеть плотные перчатки, поместить зверька в ведро, а затем переместить на дикий участок. Голыми руками к иглам лучше не прикасаться — на них много бактерий, и ранки могут загноиться, предупредил зоолог.

Ранее дачников призвали заводить уток на участке. Эксперты отметили, что эти птицы всеядны, обладают крепким здоровьем, могут нести яйца и станут хорошей альтернативой курам.