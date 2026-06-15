Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 15 июня 2026Экономика

Дачников призвали порадоваться одному животному на участках

Зоолог Гомыранов: Еж может стать бесплатным помощником на даче
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Еж может стать бесплатным помощником на даче. Порадоваться появлению этого животного на загородном участке призвал россиян зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов, пишет «360.ru».

Ежи очищают территорию от вредителей, поедая насекомых и других беспозвоночных. Поэтому пугаться зверька не стоит, но и от взаимодействия с ним лучше отказаться, посоветовал эксперт. «Понаблюдайте, порадуйтесь, что встретили дикое животное, сфотографируйте издалека — это самое лучшее, что вы можете сделать», — отметил Гомыранов. Молоком, вопреки распространенному мнению, ежей тоже подкармливать не нужно. Они его выпьют, но заработают расстройство кишечника из-за непереносимости лактозы.

Если животное на участке все каким-то образом мешает, его можно спокойно унести. Для этого необходимо надеть плотные перчатки, поместить зверька в ведро, а затем переместить на дикий участок. Голыми руками к иглам лучше не прикасаться — на них много бактерий, и ранки могут загноиться, предупредил зоолог.

Ранее дачников призвали заводить уток на участке. Эксперты отметили, что эти птицы всеядны, обладают крепким здоровьем, могут нести яйца и станут хорошей альтернативой курам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Собирающимся в Европу россиянам сделали важное предупреждение

    Командир «Айдара» пожаловался на гея-уклониста

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok