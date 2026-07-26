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12:19, 26 июля 2026Россия

Россиянка и двое ее детей надышались газом и не выжили

В Саратовской области мать и двое детей отравились угарным газом в квартире и не выжили
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жительница Саратовской области и двое ее детей надышались угарным газом в квартире и не выжили. Об этом сообщает управление следственного комитета по российскому региону, передает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Титова в городе Балаково. В одной из квартир были обнаружены тела троих человек — 32-летней женщины и двоих ее детей, девочки 15 лет и мальчика 4 лет. По предварительной версии, они отравились угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз — они собираются осмотреть место происшествия, допросить свидетелей, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия.

Ранее трое маленьких детей надышались газом у себя дома в Махачкале и не выжили. Уточняется, что трагедия произошла в российском городе вечером 25 июля. Оставленные без присмотра дети открыли кран, который был расположен в доступном для них месте, и помещение быстро наполнилось газом. Несовершеннолетние получили острое отравление, спасти их не удалось.

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