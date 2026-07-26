В Кремле рассказали о звонках Путина сотрудникам администрации по мобильному телефону

Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по мобильному телефону

Президент России Владимир Путин никогда не связывается с сотрудниками своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста издания Life Александра Юнашева.

«Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, все-таки он пользуется специальной связью», — рассказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке и общались с помощью переводчиков. По словам Пескова, критика Орбана ситуации в Венгрии с помощью названия романа «Что делать?» писателя Николая Чернышевского не говорит о свободном владении политиком русским языком. Пресс-секретарь назвал венгерского политика образованным человеком.