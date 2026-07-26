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11:57, 26 июля 2026 (обновлено: 11:59, 26 июля 2026)Россия

В Кремле рассказали о звонках Путина сотрудникам администрации по мобильному телефону

Песков: Путин никогда не звонит сотрудникам администрации по мобильному телефону
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин никогда не связывается с сотрудниками своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста издания Life Александра Юнашева.

«Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, все-таки он пользуется специальной связью», — рассказал он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоров на русском языке и общались с помощью переводчиков. По словам Пескова, критика Орбана ситуации в Венгрии с помощью названия романа «Что делать?» писателя Николая Чернышевского не говорит о свободном владении политиком русским языком. Пресс-секретарь назвал венгерского политика образованным человеком.

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