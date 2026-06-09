Дачников призвали заводить уток

Фермер Ротанов: Утки могут стать хорошей альтернативой курам на даче

Утки могут стать хорошей альтернативой курам на дачных участках. Заводить этих птиц собственников земли призвал глава фермерского хозяйства «Колодкинское подворье» в Рузском районе Подмосковья Сергей Ротанов в беседе с Regions.

По словам эксперта, утки идеально подходят для дачного хозяйства из-за всеядности. «Что увидела, то и съела. Ест зерно, зелень, остатки пищи. На участке может находить слизней и других вредителей», — объяснил Ротанов.

Кроме того, утки очень выносливые и считаются одними из самых здоровых птиц, а некоторые виды могут нести яйца весь теплый сезон — к примеру, индийский бегунок. Для тех, кто планирует использовать уток в качестве источника мяса, подойдут специальные мясные кроссы. Среди особенностей эксперт отметил любовь к воде и привычку к аккуратности. Владельцам нужно быть готовыми к тому, что на участке всегда будет сыро.

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