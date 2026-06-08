Россиянам раскрыли безопасные способы избавиться от мышей на даче

Ветврач Фроленко: Средства от грызунов на даче могут навредить кошкам и собакам

Некоторые средства от грызунов на даче могут навредить кошкам и собакам. Безопасные для домашних питомцев способы избавиться от мышей на участке раскрыла россиянам ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко, пишет «Газета.Ru».

Основная угроза связана с родентицидами, которые входят в состав средств от мышей и крыс. Также сильнейшее отравление способны вызвать антикоагулянтные яды, препараты с брометалином, фосфиды и зерновые приманки с ароматизаторами.

«Даже небольшое количество яда может вызвать тяжелое внутреннее кровотечение, поражение печени и нервной системы. Опасен не только прямой контакт с ядом. Кошка или собака могут пострадать, если съедят уже отравленного грызуна», — уточнила Фроленко.

Собаки часто принимают эти приманки за лакомство, а для кошек выше риск при охоте на грызунов, подчеркнула ветеринар. Чтобы избежать рисков для питомцев, нужно отказаться от открытых ядов на участке. Безопасными альтернативами будут механические и электронные ловушки, ультразвуковые отпугиватели.

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