Скандальный фильм Нолана возглавил прокат в СНГ

«Одиссея» Кристофера Нолана собрала в СНГ 167 миллионов рублей и возглавила прокат

Нашумевшая картина Кристофера Нолана «Одиссея» возглавила кинопрокат в странах СНГ. Об этом стало известно из данных портала kinobusiness.com.

Эпический боевик по одноименной поэме Гомера собрал 167 миллионов рублей. На втором месте (с учетом российского проката) оказалась комедия «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым в главных ролях — 76,1 миллионов рублей.

На третью строчку рейтинга опустился биографический фильм о легенде поп-музыки Майкле Джексоне, который заработал 60,8 миллионов. Также в пятерку лучших входят фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» (49,7 миллионов) и «Холоп 3» (38,9).

Ранее Американская киноакадемия организовала показы фильма Нолана «Одиссея» для своих членов, которые ежегодно голосуют на премии «Оскар». Гости сеансов пришли от фильма в восторг.