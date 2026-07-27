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18:22, 27 июля 2026 (обновлено: 18:25, 27 июля 2026)Мир

В МИД прокомментировали утверждение 21-го пакета санкций против России

Захарова: Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова отметила, что Брюссель углубился беспросветно «в собственную же яму».

«Уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. А так, если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, и нет никакой возможности без руки сверху им оттуда выбраться», — сказала Захарова.

Захарова заявила, что высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах являются проявлением нацизма.

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