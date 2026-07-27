Захарова: Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова отметила, что Брюссель углубился беспросветно «в собственную же яму».

«Уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то наверх. А так, если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, и нет никакой возможности без руки сверху им оттуда выбраться», — сказала Захарова.

Захарова заявила, что высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах являются проявлением нацизма.