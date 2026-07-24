Жюри «Оскара» пришло в восторг от «Одиссеи» Кристофера Нолана

Американская киноакадемия показала своим членам фильм «Одиссея» Кристофера Нолана

Американская киноакадемия организовала в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне показы фильма Кристофера Нолана «Одиссея» для своих членов, которые ежегодно голосуют на премии «Оскар». Гости сеансов пришли от фильма в восторг, сообщает Variety.

«Я не думал, что можно превзойти "Оппенгеймера" и первый фильм Нолана "Преследование". Но ему это удалось. Определяющий режиссер нашего времени», — на условиях анонимности поделился впечатлениями один из членов Киноакадемии.

Все три сеанса прошли практически с аншлагами, что говорит о высоком интересе голосующих на «Оскаре» кинематографистов к картине Нолана. Как добавляет издание, члены Американской киноакадемии также спешили обсудить друг с другом фильм после финальных титров.

«По-моему, это было очень зрелищно. Возможно, немного затянуто, но зато впечатляющий масштаб», — выразил свое мнение еще один из членов Киноакадемии. Другой, оставшийся анонимным актер, обратил внимание на игру занятых в «Одиссее» артистов, подчеркнув, что в фильме собрана «сборная всех звезд Голливуда». «Думаю, что Мэтт Дэймон обязан получить "Оскар"», — спрогнозировал еще один профессионал киноиндустрии, подчеркнув, что дважды плакал во время сеанса.

Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» вышел в мировой прокат 17 июля и уже собрал в прокате по всему миру более 320 миллионов долларов при бюджете в 250 миллионов. Прошлая лента режиссера «Оппенгеймер» удостоилась семи премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм».

Ранее Мэтт Дэймон рассказал о полученных во время съемок «Одиссеи» ранах.