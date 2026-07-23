Звезда «Одиссеи» пожаловался на полученные на съемках раны

Звезда «Одиссеи» Мэтт Дэймон заявил, что актеры получили раны на ногах из-за сандалий

Американский актер Мэтт Деймон, сыгравший в нашумевшем эпике Кристофера Нолана «Одиссея», рассказал о ранах, которые получили все снимавшиеся в картине артисты. Его слова приводит издание The Independent.

По словам 55-летнего Деймона, который сыграл Одиссея, персонажа поэм Гомера, он и его коллеги поранили ноги из-за сандалий, в которых снимались.

«Многие из нас — люди среднего возраста, у нас болела спина. Боже мой, мы бежим через Трою, она вся каменная, а ты в этих сандалиях, и они самые настоящие. Наши ноги были все изрезаны», — заявил актер.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск пообещал создать правильную «Одиссею» с помощью нейросетей. По словам предпринимателя, до конца года он представит свой ответ режиссеру Кристоферу Нолану.