Легендарной украинской поп-группе на Украине пожелали сгинуть за песни на русском языке

Группу «Потап и Настя» раскритиковали на Украине за выступление в Юрмале на русском языке

Украинскую поп-группу «Потап и Настя», воссоединившуюся после многолетнего перерыва на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, раскритиковали на родине за выступление на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В соцсетях под видео с выступлений дуэта в Юрмале появились такие комментарии от украинцев, как «Потап, СГИНЬ!», «Потап и Настя, ужас» и «Вы демонстрируете цирк на языке врага». Издание также приводит слова комментаторов о том, что паре закрыта дорога на Украину и что они «испортили фестиваль» Вайкуле.

Алексей Потапенко и Анастасия Каменских выступили вместе впервые после почти десятилетнего перерыва. В мае они также заявили о расставании. Большая часть хитов пары написаны на русском языке.

Ранее в январе Каменских попала в больницу в Барселоне после экстремальной попытки похудеть.