Украинская поп-группа «Потап и Настя Каменских» распалась

Легендарная украинская поп-группа «Потап и Настя Каменских» распалась. Об этом артисты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сообщили в своих аккаунтах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец», — говорится в сообщении.

Музыканты также поблагодарили своих слушателей за поддержку и любовь и попросили понимания и уважения к своему решению. «Комментариев не будет», — заключили Потап и Настя Каменских.

В ноябре стало известно, что Потапенко и Каменских, прекратившие выступать в России после начала специальной военной операции, теперь поют в пабах и небольших ресторанах в США. Уточнялось, что за один концерт звездная пара зарабатывала менее 10 тысяч долларов.