Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:54, 1 мая 2026Культура

Распалась легендарная украинская поп-группа

Украинская поп-группа «Потап и Настя Каменских» распалась
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Легендарная украинская поп-группа «Потап и Настя Каменских» распалась. Об этом артисты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сообщили в своих аккаунтах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец», — говорится в сообщении.

Музыканты также поблагодарили своих слушателей за поддержку и любовь и попросили понимания и уважения к своему решению. «Комментариев не будет», — заключили Потап и Настя Каменских.

В ноябре стало известно, что Потапенко и Каменских, прекратившие выступать в России после начала специальной военной операции, теперь поют в пабах и небольших ресторанах в США. Уточнялось, что за один концерт звездная пара зарабатывала менее 10 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok