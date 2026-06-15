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15:14, 15 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на план о включении участников СВО в черный список ЕС

Сенатор Джабаров: Заявления Каллас вызывают саркастическую улыбку на Западе
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заявления представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас вызывают улыбку даже на Западе, сказал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Каллас заявила, что Европейская комиссия (ЕК) планирует поименно добавить всех участников специальной военной операции (СВО) России в черный список Европейского союза (ЕС). Таким образом им хотят запретить въезд на территорию объединения.

По мнению сенатора, 90 процентов участников СВО не думают посещать страны Евросоюза, потому что занимаются делом. Более того, в ЕС зря думают, что их страны так манят россиян, добавил он.

«Госпожа Каллас настолько скомпрометировала себя как политик, что ее заявления вызывают саркастическую улыбку у самих западных лидеров и политиков. Она была нужна в тот момент, когда им необходимо было обосновать отношение европейцев к нам. Она с этим прекрасно справлялась. Сейчас она не нужна, это отработанный материал. Я думаю, что постепенно ее отведут от всех дел, касающихся внешнеполитической функции Еврокомиссии», — сказал Джабаров.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить пункт о запрете въезда всех участников СВО на территорию Евросоюза в 21-й пакет санкций против России.

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