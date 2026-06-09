Фон дер Ляйен анонсировала новые санкции ЕС против участников СВО

Фон дер Ляйен: ЕК предложила запретить въезд в ЕС для всех участников СВО

Европейская комиссия (ЕК) предложила в 21-м пакете санкций против России запретить въезд на территорию Европейского союза (ЕС) для всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский союз всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала войны. Таким образом, Европа остается закрытой для всех, кто участвовал во вторжении на Украину», — сказала она.

Ранее сообщалось, что ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.