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14:33, 9 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен анонсировала новые санкции ЕС против участников СВО

Фон дер Ляйен: ЕК предложила запретить въезд в ЕС для всех участников СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) предложила в 21-м пакете санкций против России запретить въезд на территорию Европейского союза (ЕС) для всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский союз всем, кто служил в вооруженных силах России с момента начала войны. Таким образом, Европа остается закрытой для всех, кто участвовал во вторжении на Украину», — сказала она.

Ранее сообщалось, что ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.

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