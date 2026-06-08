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13:21, 8 июня 2026Мир

ЕС предложил более 80 новых пунктов в санкциях против России

Reuters: ЕС предложил более 80 новых пунктов в санкциях против России
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) включил в новый пакет антироссийских санкций более 80 дополнительных позиций, часть из которых относится к военной сфере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

Новые ограничительные меры находятся в стадии согласования.

Ранее Каллас заявила, что при обсуждении снятия санкций против России и размораживания ее активов нужно учитывать интересы безопасности Евросоюза (ЕС). Она подчеркнула, что Брюссель должен сделать все, чтобы Россия и Украина вели диалог друг с другом и в конечном итоге пришли к соглашению.

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