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11:24, 8 июня 2026Мир

Каллас высказалась о смягчении санкций против России и разморозке активов

Каллас: При обсуждении снятия санкций против РФ нужно учитывать интересы безопасности ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

При обсуждении снятия санкций против России и разморозки ее активов нужно учитывать интересы безопасности Европейского союза (ЕС). Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее заявление опубликовано на сайте дипслужбы европейского объединения.

Она подчеркнула, что Брюссель должен сделать все, чтобы Россия и Украина вели диалог друг с другом и в конечном итоге пришли к соглашению.

«В то же время мы обязаны учитывать наши ключевые европейские интересы, поскольку есть также вопросы, которые нас беспокоят при обсуждении снятия санкций или размораживания активов, для этого нам необходимо видеть уважение наших основных европейских интересов в области безопасности», — сказала дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ) отметил, что Еврозона понесла ущерб от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за ведения антироссийских санкций. Глава государства подчеркнул, что санкции сильнее вредят тем, кто их вводит.

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