Восемь человек ранены при атаке ВСУ на российское предприятие

Оперштаб: Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области

Восемь человек получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб российского региона в Telegram.

На данный момент известно, что семеро мужчин получили осколочные ранения, а еще одна женщина получила акубаротравму.

Оперштаб уточняет, что удар был нанесен с применением беспилотника ВСУ. В результате детонации дрона загорелось здание цеха.

Кроме того, в еще одном населенном пункте — поселке Маслова Пристань — дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили его в больницу с осколочным ранением бедра. Сама техника также получила повреждения.

По информации оперативного штаба, ВСУ также атаковали в Белгородской области два частных и один многоквартирный дома, три грузовика, семь легковых автомобилей, один социальный и один коммерческий объект, а также еще одно предприятие и административное здание.

Ранее сообщалось, что в Шебекине Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому рейсовому автобусу. Пострадали 19 мирных жителей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.