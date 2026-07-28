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11:58, 28 июля 2026 (обновлено: 12:10, 28 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно об активном наступлении армии России в Харьковской области

Армия России активно наступает в Волчанском районе Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России активно наступает в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска заняли часть Белого Колодезя в Волчанском районе», — рассказал собеседник канала.

Также российские военные продолжают продвигаться в районе Казачьей Лопани. Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Харьковской области были отбиты.

Ранее стало известно о серьезном ударе по украинским позициям с БПЛА. Российские артиллеристы уничтожили за ночь восемь пунктов управления дронами в составе ВСУ.

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