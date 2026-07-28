Стало известно об активном наступлении армии России в Харьковской области

Армия России активно наступает в Волчанском районе Харьковской области

Армия России активно наступает в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска заняли часть Белого Колодезя в Волчанском районе», — рассказал собеседник канала.

Также российские военные продолжают продвигаться в районе Казачьей Лопани. Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Харьковской области были отбиты.

Ранее стало известно о серьезном ударе по украинским позициям с БПЛА. Российские артиллеристы уничтожили за ночь восемь пунктов управления дронами в составе ВСУ.