Стало известно о серьезном ударе по украинским позициям с БПЛА

Российские артиллеристы уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили за прошедшую ночь восемь пунктов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в группировке войск «Север», передает РИА Новости.

«Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь (...) выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили восемь пунктов управления БПЛА, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 военнослужащих ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также в группировке войск сообщили, что Армия России ежедневно продвигается вперед, тесня позиции противника для обеспечения безопасности мирных жителей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России продвинулись на славянском направлении в Донецкой Народной Республике. Армия РФ наступает западнее Калеников.