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08:51, 28 июля 2026 (обновлено: 08:52, 28 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно о серьезном ударе по украинским позициям с БПЛА

Российские артиллеристы уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские артиллеристы уничтожили за прошедшую ночь восемь пунктов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в группировке войск «Север», передает РИА Новости.

«Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь (...) выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили восемь пунктов управления БПЛА, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 военнослужащих ВСУ», — отмечается в сообщении.

Также в группировке войск сообщили, что Армия России ежедневно продвигается вперед, тесня позиции противника для обеспечения безопасности мирных жителей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России продвинулись на славянском направлении в Донецкой Народной Республике. Армия РФ наступает западнее Калеников.

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