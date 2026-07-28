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09:47, 28 июля 2026Спорт

Российский вратарь НХЛ рассказал о преимуществах жизни в одиночестве

Российский вратарь НХЛ Илья Сорокин рассказал о преимуществах жизни в одиночестве
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о преимуществах жизни в одиночестве. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Когда женюсь? Как только, так сразу. Смотрю на ребят — семья требует очень много времени, сил и денег. А одному мне комфортно. К 30-ти у людей обычно семья? Это обязательно? Лучше, чтобы тебе постоянно говорили: "Сделай это, сделай то"?», — сказал Сорокин.

Также 30-летний голкипер рассказал о своих требованиях к потенциальной жене. «С каждым годом требования становятся выше. Все лучше понимаешь, что хочешь видеть рядом с собой, а что никогда не примешь. Если в 19 лет круг общения огромный и тебе почти все равно, то к 30 он сильно сужается», — заявил Сорокин.

Ранее вратарь установил рекорд НХЛ по количеству «сухих» матчей с 40 и более сейвами за игру. На его счету семь таких игр.

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