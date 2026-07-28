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11:40, 28 июля 2026 (обновлено: 11:47, 28 июля 2026)Путешествия

Раскрыты траты туристов на отдых в России в июле

Двое россиян отдали за семь дней отдыха в Эстосадке 624 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Двое россиян отдали за семь дней отдыха в пятизвездочном отеле в Эстосадке, Краснодарский край, 624 тысячи рублей. Самые дорогие отельные заказы внутри страны в июле раскрыл сервис OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте по тратам оказалось бронирование в Геленджике: компания из четырех человек (трое взрослых и один ребенок) провела семь ночей в роскошной гостинице за 510 тысяч рублей с утренним приемом пищи. На третьей позиции разместился Суздаль, где двое взрослых туристов заплатили 340 тысяч рублей за две ночи в четырехзвездочном отеле без завтраков.

Ранее сообщалось, что компания россиян отдала за две ночи в курортной гостинице в Плесе в Ивановской области 298 тысяч рублей. Это самое дорогое бронирование во время июньских длинных выходных.

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