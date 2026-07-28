Герой СВО заживо сгорел после аварии в Новой Москве

Герой СВО вместе с другом заживо сгорели после аварии на Калужском шоссе в Новой Москве

Герой специальной военной операции (СВО) вместе с другом заживо сгорели после аварии на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, все произошло вечером 27 июля. 22-летний военный направлялся на машине в часть, расположенную в Чеховском городском округе. Он вез 26-летнего приятеля, которого незадолго до этого встретил на столичном вокзале. Друг поступил в Пензенское военное училище, но до учебы, которая должна была начаться в сентябре, решил побыть в Московской области.

Боец на BMW выехал на встречную полосу. Предположительно, он уходил от столкновения с мотоциклом «Ямаха», создавшим помеху. Иномарка влетела в фуру, которая двигалась в Москву из Брянска. Обе машины загорелись. Водитель грузовика смог выбраться, а водитель и пассажир легковушки нет. Мотоциклист травм не получил.

22-летний молодой человек пробыл на фронте около двух лет, его водительский стаж тоже примерно два года. BMW 2001 года выпуска военный приобрел у сослуживца в феврале.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в своем доме на колесах заживо сгорел ветеран спецоперации и бывший смоленский чиновник Олег Иванов.