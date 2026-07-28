Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:45, 28 июля 2026 (обновлено: 13:05, 28 июля 2026)Авто

Герой СВО заживо сгорел после аварии в Новой Москве

Герой СВО вместе с другом заживо сгорели после аварии на Калужском шоссе в Новой Москве
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Герой специальной военной операции (СВО) вместе с другом заживо сгорели после аварии на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, все произошло вечером 27 июля. 22-летний военный направлялся на машине в часть, расположенную в Чеховском городском округе. Он вез 26-летнего приятеля, которого незадолго до этого встретил на столичном вокзале. Друг поступил в Пензенское военное училище, но до учебы, которая должна была начаться в сентябре, решил побыть в Московской области.

Боец на BMW выехал на встречную полосу. Предположительно, он уходил от столкновения с мотоциклом «Ямаха», создавшим помеху. Иномарка влетела в фуру, которая двигалась в Москву из Брянска. Обе машины загорелись. Водитель грузовика смог выбраться, а водитель и пассажир легковушки нет. Мотоциклист травм не получил.

22-летний молодой человек пробыл на фронте около двух лет, его водительский стаж тоже примерно два года. BMW 2001 года выпуска военный приобрел у сослуживца в феврале.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в своем доме на колесах заживо сгорел ветеран спецоперации и бывший смоленский чиновник Олег Иванов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Польша ответила на слова Путина о разделе Украины
    Нетаньяху предрекли участь Зеленского после встречи с Трампом
    Известная телеведущая перенесла операцию
    Раскрыта сумма гонорара ирландского наемника ВСУ
    Россиянам сообщили о снижении скидок на один тип машин
    В Европе допустили прямой военный ответ Ирана Украине
    Москвичам назвали срок прекращения дождей
    Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии
    Россиянам назвали неочевидные причины дневной сонливости
    В России назвали единственный способ борьбы с атаками ВСУ на мирных граждан
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok