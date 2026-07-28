Известная телеведущая перенесла операцию

Американская ведущая Келли Рипа перенесла операцию по пересадке десны

Известная американская телеведущая Келли Рипа перенесла операцию по пересадке десны. Об этом сообщил ее муж и соведущий Марк Консуэлос, пишет USA Today.

По словам Консуэлоса, операцию его жене рекомендовал стоматолог около пяти лет назад. При этом врач уточнил, что ее не нужно делать срочно: он отметил, что у Рипы есть несколько лет на то, чтобы согласиться на пересадку.

Ведущий добавил, что его жена чувствует себя нормально после операции, но назвал ее восстановление болезненным. Сейчас Рипе нельзя есть твердую пищу, пить из соломинки и разговаривать. Ведущей также пришлось пропустить выпуск своего ток-шоу «В прямом эфире с Келли и Марком», ее заменил коллега Кевин Джонас.

Ранее сообщалось, что бывшей участнице британского реалити-шоу «Моя мама, твой папа» (My Mum, Your Dad) на канале ITV Джейни Смит сделали экстренную операцию. Причиной стал лопнувший аппендикс.