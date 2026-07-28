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14:39, 28 июля 2026Экономика

Стоматологи в России обеднели

«Ъ»: Медианная зарплата стоматологов в России опустилась до 90 тысяч рублей в месяц
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vagengeim / Shutterstock / Fotodom

В январе-апреле медианная зарплата стоматологов в России опустилась на десять процентов, до 90 тысяч рублей в месяц. Это единственная популярная медицинская специальность, показавшая такую динамику, со ссылкой на данные сервиса Dream Job пишет «Коммерсантъ».

Также меньше стали получать занятые в медицинских организациях менеджеры по продажам, их доход снизился на 3,1 процента, до 77,5 тысячи рублей.

Росстат не выделяет отдельно доходы стоматологов, однако, по данным ведомства, среднемесячная номинальная зарплата в области здравоохранения и социальных услуг в стране в этот период составила 84,8 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 10,2 процента, хотя до этого фиксировался более значительный прирост — на 17,3 процента.

Как отмечают в сервисе по поиску работы SuperJob, доходы стоматологов существенно разнятся в зависимости от региона. Например, в Москве терапевт может зарабатывать до 220 тысяч рублей в месяц, а хирург — до 300 тысяч.

Впрочем, CEO 2B Agency Дмитрий Расметьев отмечает, что речь идет не о падении именно доходов, а об изменении схемы оплаты труда. Клиники все чаще снижают фиксированную ставку до 20-25 процентов от общего числа выплат. Кроме того, из-за падения спроса на услуги клиники пересматривают численность персонала и повышают зарплаты меньше, чем могли.

По оценке DentalData, в мае оборот коммерческого сектора стоматологического рынка России достиг 413 миллиардов рублей, что на 16,5 процента больше, чем годом ранее.

В конце прошлого года представители стоматологических компаний предупреждали, что в 2026-м стоимость их услуг вырастет на 10-15 процентов для сохранения текущей выручки.

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