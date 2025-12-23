Реклама

14:10, 23 декабря 2025
Экономика

Стоматологи предупредили о резком росте цен на услуги

«Ъ»: Стоимость услуг стоматологии в 2026 году в РФ вырастет на 10-15 процентов
Платон Щукин
Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

В следующем году стоимость услуг стоматологов в России вырастет на 10-15 процентов, поскольку клиникам необходимо хотя бы сохранить текущую выручку. Об этом со ссылкой на представителей рынка пишет «Коммерсантъ».

Оборот частных стоматологий в 2024 году вырос на 18 процентов, до 713 миллиардов рублей, а в этом эксперты ожидают роста до 800-840 миллиардов.

Сдерживанию цен помогает крепкий рубль, но средний чек все равно вырос на 13-16 процентов. Поводом для существенного превышения инфляции остается зависимость от европейских и американских производителей материалов и техники. Поставки из Южной Кореи, Израиля и Китая нарастают, но пока не позволяют отказаться от традиционных производителей.

Как отмечается в материале, частично рост среднего чека обеспечен изменением структуры услуг. Все больше россиян выбирают имплантацию, хотя свободных денег у населения в целом все меньше.

В связи с последним обстоятельством, отмечают представители отрасли, пытаться получить сверхприбыль ни одна клиника не будет из-за резкого снижения количества клиентов. Отдельно на стоимости услуг сказывается нарастающий дефицит кадров. Оплата труда в отрасли каждый год растет на 20-30 процентов. Так, по данным «Медицинского вестника», средняя ставка стоматологов-ортопедов начинается от 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее врач-стоматолог Мария Балакирева предположила, что цены на лечение зубов в следующем году вырастут минимум на 20-50 процентов, а иногда рост будет доходить до 100 процентов.

