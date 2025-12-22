Россиян предупредили о росте цен на лечение зубов

Стоматолог Балакирева: Лечение зубов в 2026 году станет дороже на 50 процентов

Цены на лечение зубов вырастут в следующем году минимум на 20-50 процентов, рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева. В отдельных случаях рост может достигать и 100 процентов, предупредила она в беседе с Life.ru.

Необходимость повышения цен врач объяснила сразу рядом факторов. Среди них — удорожание поставок импортных материалов, повышение НДС до 22 процентов, увеличение цен на аренду помещений и коммунальные услуги.

По словам Балакиревой, стоматологи уже готовят пациентов к росту цен. Зарплаты самих врачей при этом вряд ли вырастут вслед за стоимостью услуг, указала она. Подорожание может, на ее взгляд, даже причинить некий урон, так как для части россиян стоимость таких услуг станет непозволительно высокой.

Ранее россиянам перечислили услуги, за которые они могут получить налоговый вычет в 2026 году. В их числе оказались любые медицинские услуги, оказываемые компанией или ИП, имеющих лицензию на их оказание. Проверить их наличие можно на сайте Росглавнадзора. Подробнее о том, как это сделать — в материале «Ленты.ру».