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07:05, 4 июня 2026Мир

В Конгрессе США резко ответили на заявление Рубио о России

Конгрессвумен Луна: Отказ от переговоров с Россией был бы для США ошибкой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский конгрессмен Анна Паулина Луна в соцсети X заявила, что любое уклонение США от дипломатического урегулирования конфликта на Украине станет серьезной ошибкой.

По ее словам, именно зрелая дипломатия и поддержание открытого диалога с Россией позволят администрации президента Дональда Трампа достичь успеха.

«Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией — лучший способ разрешить войну, ошибается», — написала конгрессвумен, комментируя высказывание госсекретаря США Марко Рубио.

До этого политик отметил, что Россия остается вызовом для Штатов.

Ранее Рубио заявил, что считает свои контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проявлением зрелой дипломатии.

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