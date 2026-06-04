Рубио высказался о контактах с Лавровым

Рубио назвал свои контакты с Лавровым актом зрелой дипломатии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает свои контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проявлением зрелой дипломатии. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтон обязан поддерживать диалог с Москвой, независимо от отношения к ее действиям.

«Мы должны как минимум поддерживать отношения и вести диалог с россиянами. Учитывая те факторы, на которые я только что указал, мы просто обязаны это делать, невзирая на то, нравятся нам их действия или нет», — отметил Рубио.

Политик подчеркнул, что неоднократно беседовал с Лавровым.

«Мы должны это делать, потому что это и есть зрелая дипломатия, и это важно», — заключил он.

Ранее Le Monde сообщала, что страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине. Уточняется, что Киев и сам призывает своих союзников изменить отношение к контактам с Москвой.