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15:34, 3 июня 2026Мир

Европа захотела возобновить диалог с Россией

Le Monde: Страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине. Об этом сообщает Le Monde.

«Произошла смена европейской позиции», — приводит издание слова источника, близкого к главе Европейского совета Антониу Коште. При этом уточняется, что к этому своих союзников призывает сама Украина.

Как отмечает газета, Европа намерена открыть политический канал коммуникаций с Россией, помимо того, который сохраняется между Россией и Североатлантическим альянсом.

Кроме того, идея назначить высокопоставленного представителя для диалога с Россией уже несколько недель обсуждается в европейских дипломатических ведомствах.

Ранее неназванный немецкий чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по Украине. По его словам, необходимо создать максимально эффективный формат, который при этом будет восприниматься европейцами как легитимный.

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