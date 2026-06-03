Le Monde: Страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с РФ

Страны Европы, подталкиваемые Францией, ищут возможности возобновить диалог с Россией, при этом Соединенные Штаты Америки устали от конфликта на Украине. Об этом сообщает Le Monde.

«Произошла смена европейской позиции», — приводит издание слова источника, близкого к главе Европейского совета Антониу Коште. При этом уточняется, что к этому своих союзников призывает сама Украина.

Как отмечает газета, Европа намерена открыть политический канал коммуникаций с Россией, помимо того, который сохраняется между Россией и Североатлантическим альянсом.

Кроме того, идея назначить высокопоставленного представителя для диалога с Россией уже несколько недель обсуждается в европейских дипломатических ведомствах.

Ранее неназванный немецкий чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по Украине. По его словам, необходимо создать максимально эффективный формат, который при этом будет восприниматься европейцами как легитимный.