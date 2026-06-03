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11:50, 3 июня 2026Мир

Европа увидела «открывающееся» окно для диалога с Россией

Reuters: Между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Между Россией и Европой постепенно открывается окно для диалога по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

«Необходимо создать максимально эффективный формат, который при этом будет восприниматься европейцами как легитимный», — сказал он.

По словам источника, есть все основания полагать, что Евротройка — Германия, Франция и Великобритания — продолжит играть важную роль в этом вопросе.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена обсудить с новым правительством Венгрии вопрос военной помощи Украине. Он также подчеркнул, что Берлин «привержен поддержке Киева».

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