Мерц захотел еще больше вооружить Украину

Мерц пообещал обсудить с новым правительством Венгрии военную помощь Украине

Германия намерена обсудить с новым правительством Венгрии вопрос военной помощи Украине. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром, передает РИА Новости.

«Что касается военной поддержки Украины, то мы сейчас будем говорить об этом с новым правительством Венгрии», — сообщил канцлер.

Мерц также подчеркнул, что Берлин «привержен поддержке Киева».

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не намерено менять свою позицию по конфликту и продолжит отказываться от отправки оружия и военного контингента на Украину.