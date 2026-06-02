17:20, 2 июня 2026Мир

Мерц захотел еще больше вооружить Украину

Мерц пообещал обсудить с новым правительством Венгрии военную помощь Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Германия намерена обсудить с новым правительством Венгрии вопрос военной помощи Украине. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с венгерским премьер-министром Петером Мадьяром, передает РИА Новости.

«Что касается военной поддержки Украины, то мы сейчас будем говорить об этом с новым правительством Венгрии», — сообщил канцлер.

Мерц также подчеркнул, что Берлин «привержен поддержке Киева».

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не намерено менять свою позицию по конфликту и продолжит отказываться от отправки оружия и военного контингента на Украину.

