Названа возможная причина отмены концертов Шнурова на ПМЭФ

Эдуард Ратников: У Сергея Шнурова разногласия с властями Петербурга

Владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников объяснил отмену концертов Сергея Шнурова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, причиной могли стать разногласиями музыканта с городскими властями. Мнение Ратникова передает НСН.

Ратников заявил, что их отношения испортились уже давно. «Чуть ли ни при Лужкове он [конфликт] начался! С тех пор его выступления в Питере не были возможны. Думаю, корни оттуда примерно», — добавил он.

Шнуров должен был дважды выступить в Петербурге в дни ПМЭФ: 4 и 5 июня. Его гонорар за каждый концерт мог превысить 20 миллионов рублей. Но, по мнению Ратникова, отмена «никак не затронула благосостояние» артиста.

Ранее возвращению Шнурова к концертной деятельности летом 2026 года предрекли потенциальный заработок в 171 миллион рублей.