Названа возможная причина отмены концертов Шнурова на ПМЭФ

Владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников объяснил отмену концертов Сергея Шнурова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, причиной могли стать разногласиями музыканта с городскими властями. Мнение Ратникова передает НСН.
Ратников заявил, что их отношения испортились уже давно. «Чуть ли ни при Лужкове он [конфликт] начался! С тех пор его выступления в Питере не были возможны. Думаю, корни оттуда примерно», — добавил он.
Шнуров должен был дважды выступить в Петербурге в дни ПМЭФ: 4 и 5 июня. Его гонорар за каждый концерт мог превысить 20 миллионов рублей. Но, по мнению Ратникова, отмена «никак не затронула благосостояние» артиста.
Ранее возвращению Шнурова к концертной деятельности летом 2026 года предрекли потенциальный заработок в 171 миллион рублей.