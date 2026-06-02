18:19, 2 июня 2026

Названа возможная причина отмены концертов Шнурова на ПМЭФ

Эдуард Ратников: У Сергея Шнурова разногласия с властями Петербурга
Евгений Шульгин
Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников объяснил отмену концертов Сергея Шнурова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, причиной могли стать разногласиями музыканта с городскими властями. Мнение Ратникова передает НСН.

Ратников заявил, что их отношения испортились уже давно. «Чуть ли ни при Лужкове он [конфликт] начался! С тех пор его выступления в Питере не были возможны. Думаю, корни оттуда примерно», — добавил он.

Шнуров должен был дважды выступить в Петербурге в дни ПМЭФ: 4 и 5 июня. Его гонорар за каждый концерт мог превысить 20 миллионов рублей. Но, по мнению Ратникова, отмена «никак не затронула благосостояние» артиста.

Ранее возвращению Шнурова к концертной деятельности летом 2026 года предрекли потенциальный заработок в 171 миллион рублей.

