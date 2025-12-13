Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:30, 13 декабря 2025Культура

Шнуров вернется на сцену за 171 миллион рублей

«Звездач»: Шнуров заработает на летнем концерте «Ленинграда» 171 млн рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров возобновит концертную деятельность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Источники медиа рассказали, что «Ленинград» запланировала крупное мероприятие летом в Москве. По оценке «Звездача», Шнуров с компанией сможет заработать на концерте 171 миллион рублей.

При этом билеты на мероприятие окажутся сравнительно доступными — журналисты назвали цены «питерско-интеллигентными». Их стоимость будет начинаться с 3,8 тысячи рублей, дорогие билеты оценят в 20 тысяч рублей. «Ждем шумное веселье и шнуровский хаос», — подытожили авторы.

Группа «Ленинград» была основана в Санкт-Петербурге в 1997 году. За время своего существования коллектив во главе со Шнуровы выпустил около 20 альбомов и несколько десятков синглов и клипов.

В конце ноября журналисты Mash рассказали, что группа «Дискотека Авария» заработает более 110 миллионов рублей за участие в корпоративах в декабре. Артисты намерены выступить на 20 частных мероприятиях и дать большой сольный концерт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с призывом к России и Украине

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Эрдоган рассказал об обещании Путина

    В России запретили роман о боевых действиях в Донецке

    В Госдуме сделали жесткое заявление о Deutsche Welle

    США снимут санкции с одной отрасли Белоруссии

    Умер петербургский художник-нонкомформист Геннадий Устюгов

    В России жестко избили спортивного тренера

    Солдаты ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск

    Новый премьер Чехии отказался вкладывать деньги в Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok