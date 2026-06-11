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20:41, 11 июня 2026Путешествия

Россиянка описала жителей Египта фразой «будут показывать неприличные жесты и лапать»

Алина Черненко

Фото: Asmaa Waguih / Reuters

Путешествующая по миру российская тревел-блогерша Ася назвала три страны с самыми неприятными, на ее взгляд, местными жителями. Мнением она поделилась в своем аккаунте @asya.travels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На первом месте в антирейтинге россиянки оказался Египет. Жителей этой африканской страны она назвала назойливыми и беспардонными. «Будут показывать тебе неприличные жесты и лапать тебя, несмотря на то, что у них за это предусмотрены довольно суровые наказания. Египет — это единственная страна в мире, куда я не хочу возвращаться исключительно из-за местных жителей», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

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На втором месте в списке расположилась Шри-Ланка. Ася призналась, что в этой азиатской стране она сталкивалась с эксгибиционизмом, видела мастурбирующего мужчину на пляже и дважды подверглась домогательствам во время езды на байке.

Третья страна, жители которой не понравились соотечественнице, — Китай. «В больших городах все нормально, но в провинциях люди ведут себя так, будто ты заморская обезьяна. Тебя будут фотографировать и снимать абсолютно везде», — посетовала она.

Россиянка добавила, что у китайцев напрочь отсутствует понятие личного пространства, и они «харкают» в общественных местах, включая здания.

Ранее иностранная туристка съездила в Египет и призналась, что ее впечатления от величия древней культуры были омрачены несколькими неприятными моментами. В частности, она пожаловалась на мошенников, отсутствие безопасности и «неудобные взгляды» местных мужчин.

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