Врач оценил влияние кофе на здоровье простаты

Диетолог Александр Бурлаков: Кофе не вымывает цинк из предстательной железы

Диетолог Александр Бурлаков оценил влияние кофе на здоровье простаты. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Бурлакова, существует популярный миф о том, что кофе вымывает цинк из простаты. Диетолог отметил, что этот микроэлемент действительно важен для тканей предстательной железы, но в научной литературе не описано возникновение проблем с этим органом из-за употребления кофе.

Из этого следует, что этот напиток можно спокойно пить не только женщинам, но и мужчинам, заверил Бурлаков. Он также заверил, что кофе, вопреки распространенному стереотипу, не вымывает кальций из костей.

Ранее кандидат медицинских наук Валерий Литвинов посоветовал отказаться от холодных напитков в жару. В противном случае произойдет перегрев организма, предупредил он.