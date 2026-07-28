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04:35, 28 июля 2026 (обновлено: 04:37, 28 июля 2026)Забота о себе

Врач назвала главную причину появления «кофейного живота»

Врач Русанцова: «Кофейный живот» появляется из-за добавления в кофе сиропов и карамели
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Русанцова в беседе с «Газетой.Ru» развеяла миф о «кофейном животе».

По словам специалиста, сам по себе кофе не вызывает накопления жира на животе. Кофеин действительно стимулирует выброс кортизола — гормона, который вырабатывается в ответ на стресс. У здорового человека это естественная реакция: после чашки кофе уровень гормона кратковременно повышается, а затем быстро возвращается в норму. Для большинства людей это не несет никакой угрозы.

Однако проблемы возникают, когда употребление кофе происходит на фоне хронического недосыпа, постоянного стресса, нерегулярного питания и сидячего образа жизни. В таких условиях уровень кортизола может оставаться повышенным в течение длительного времени. Именно это, а не сам кофеин, является причиной накопления висцерального жира — опасной жировой прослойки вокруг внутренних органов, которая проявляется увеличением окружности талии.

Кроме того, многие пьют кофе натощак или полностью заменяют им завтрак. После временного подавления аппетита неизбежно наступает сильный голод, который часто приводит к перееданию и выбору высококалорийных продуктов. В этом случае кофе становится лишь косвенным участником процесса набора веса.

Важно учитывать и то, что популярные кофейные напитки — латте, раф, фраппе — с добавлением сиропов, сахара, сливок и карамели могут содержать несколько сотен калорий в одной порции. При регулярном употреблении именно эти ингредиенты, а не кофеин, могут серьезно увеличить дневную калорийность рациона.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая раскрыла последствия употребления кофе натощак. Она предупредила, что напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке.

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