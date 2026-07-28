Невролог рассказал об опасном симптоме инсульта

Невролог Толмачев: Терпеть головную боль опасно, она может сигнализировать об инсульте

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики им. Бадаляна Пироговского Университета Артем Толмачев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что головную боль, особенно возникшую впервые или сопровождающуюся другими симптомами, нельзя игнорировать — она может быть проявлением серьезных заболеваний, вплоть до инсульта, инфекций или опухолей мозга.

По словам специалиста, крайне важно оценивать характер боли: сдавливающая, распирающая или пульсирующая — каждый вариант имеет значение, как и ее локализация, время возникновения и связь с приемом лекарств. Однако существуют «красные флаги», при которых нужно вызывать скорую без промедления: внезапная очень сильная боль, возникшая впервые; боль после черепно-мозговой травмы; появление неврологических симптомов — двоение в глазах, онемение лица или конечностей, нарушения речи, мышечная слабость в руках или ногах.

Отдельно врач остановился на головной боли напряжения — одном из самых частых видов, который пациенты описывают как ощущение сдавливания «обручем» или «тисками». Она нередко возникает на фоне стресса или длительного мышечного напряжения. По мнению Толмачева, терпеть даже такую боль не стоит, поскольку она снижает качество жизни и может переходить в хроническую форму.

Ранее врач-невролог Андрей Ратинов предупредил, что сон на боку может привести к головным болям и скованности в шее. Он уточнил, что такие последствия могут возникнуть, если во сне подкладывать руки под голову.