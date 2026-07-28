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05:19, 28 июля 2026Авто

Названо последствие конфликта на Ближнем Востоке для российских водителей

«Известия»: Конфликт на Ближнем Востоке усложнил доставку автозапчастей в Россию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Конфликт на Ближнем Востоке усложнил доставку автозапчастей из ОАЭ в Россию. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в беседе с «Известиями».

«Через ОАЭ в Россию шло много деталей по параллельному импорту. Сроки были длинными, но устойчивыми (...) Из-за конфликта доставка автозапчастей из ОАЭ сейчас занимает 40–45 дней», — назвал последствие Уфимцев.

По его словам, сейчас создать запас деталей стало гораздо сложнее. Кроме того, из-за изменения маршрутов осложнилась ситуация с ремонтом по ОСАГО.

Ранее исполнительный вице-президент торгового отдела Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Филипп Хури предупредил, что если судоходство в Ормузском проливе останется нарушенным в августе, мировые цены на нефть вновь устремятся вверх.

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