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06:01, 28 июля 2026МирЭксклюзив

В России напомнили о терактах 11 сентября после ядерной сделки с участием США

Лукьянов: Появление ядерного оружия заставит многих увидеть в Саудовской Аравии угрозу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fabina Sbina / Hugh Zareasky / Getty Images

Руководство Саудовской Аравии не может не учитывать, что появление у страны ядерного оружия заставит многих увидеть в королевстве угрозу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Он также отметил, что значительная часть исполнителей терактов 11 сентября 2001 года в США состояла из подданных Саудовской Аравии. Эксперт напомнил, что с трагедии прошло меньше четверти века.

«Саудовская Аравия и саудовские эксперты не могут не учитывать, что обладание ядерным оружием заставит многие политические группы увидеть в стране угрозу. Память про теракт 11 сентября жива, не прошло и четверти века. Ответственность за него была возложена на "Аль-Каиду" (запрещенная в России террористическая организация — прим. Ленты.ру), но значительная часть исполнителей была подданными Саудовской Аравии», — сказал Лукьянов.

Ранее США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Соглашение, рассчитанное на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. По его условиям, американские компании получат ведущую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, исключив при этом других иностранных конкурентов.

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