Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 28 июля 2026 (обновлено: 07:16, 28 июля 2026)Россия

Минобороны раскрыло тактическое значение освобождения Торского

Минобороны России: Взятие Торского имеет важное тактическое значение для освобождения ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Взятие населенного пункта Торское под контроль ВС России имеет важное тактическое значение для освобождения Донецкой народной республики (ДНР). Его раскрыли в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что в боях за Торское Вооруженные сил Украины (ВСУ) понесли большие потери как личного состава, так и военной техники.

«Освобождение населенного пункта Торское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождению территории ДНР», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Пришло время». В Белом доме сделали заявление о завершении конфликта на Украине
    Занимавшийся спортивным развитием подростков россиянин оказался злостным педофилом
    Раскрыты планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией
    Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву беспилотников
    Российских автомобилистов предупредили о рисках оклейки некоторых машин пленкой
    В России высказались о будущем крупнейшего экспортера нефти
    Прогресс в борьбе с раком за последние 10 лет оценили
    В сети восхитились фигурой популярного 50-летнего телеведущего
    Россиянам назвали распространенные причины зуда в анусе
    В Британии оценили удары ВС России по Киеву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok