Минобороны России: Взятие Торского имеет важное тактическое значение для освобождения ДНР

Взятие населенного пункта Торское под контроль ВС России имеет важное тактическое значение для освобождения Донецкой народной республики (ДНР). Его раскрыли в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что в боях за Торское Вооруженные сил Украины (ВСУ) понесли большие потери как личного состава, так и военной техники.

«Освобождение населенного пункта Торское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождению территории ДНР», — сообщили в российском оборонном ведомстве.