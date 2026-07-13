В Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР) началась важнейшая наступательная операция. В ходе освобождения населенного пункта российские бойцы смогут окончательно прорвать оборону противника, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.
На направлении Доброполья сейчас разворачивается одна из важнейших наступательных операций российских подразделений. Наши войска ведут действия по охвату и изоляции населенного пункта
Кроме того, военкор сообщил о деталях удара Вооруженных сил (ВС) России по пункту управления вражескими дронами в районе Доброполья. Он подчеркнул, что в ходе атаки российские солдаты полностью уничтожили объект вместе с находившимся там войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Стало известно об отсутствии оборонительных рубежей ВСУ за Добропольем
Президент России Владимир Путин сообщил об успехах ВС России на подходе к Доброполью. Находящиеся в этом районе подразделения выяснили об отсутствии оборонных рубежей противника за пределами города, что значительно облегчит освобождение населенного пункта.
Глава государства рассказал, что на подступах к городу российские солдаты успешно прорвали трехрядную линию инженерных заграждений ВСУ, которая прежде считалась неприступной.
«Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье и с севера. За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет», — заметил Путин. Он добавил, что город расположен на расстоянии всего в 35 километров от государственной границы Украины.
Взятие Доброполья назвали ступенью к освобождению Донбасса
Взятие Доброполья откроет путь к освобождению Донбасса. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он напомнил, что этот город считается плацдармом, при помощи которого ВС России смогут прорвать оборонную линию ВСУ на направлении Краматорск — Славянск.
И как только выйдем туда и уже после поражения этой агломерации, захвата ее, после освобождения агломерации Краматорск — Славянск, наши войска выйдут на оперативный простор для окончательного освобождения Донбасса
Колесник выразил уверенность в том, что освобождение города станет ключом к полному прорыву обороны соперника.