«Войска ведут действия по охвату и изоляции». В России заявили о начале важнейшей наступательной операции в Донбассе

Военкор Поддубный заявил о начале важнейшей наступательной операции в Доброполье

В Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР) началась важнейшая наступательная операция. В ходе освобождения населенного пункта российские бойцы смогут окончательно прорвать оборону противника, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

На направлении Доброполья сейчас разворачивается одна из важнейших наступательных операций российских подразделений. Наши войска ведут действия по охвату и изоляции населенного пункта Евгений Поддубный военный корреспондент

Кроме того, военкор сообщил о деталях удара Вооруженных сил (ВС) России по пункту управления вражескими дронами в районе Доброполья. Он подчеркнул, что в ходе атаки российские солдаты полностью уничтожили объект вместе с находившимся там войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Стало известно об отсутствии оборонительных рубежей ВСУ за Добропольем

Президент России Владимир Путин сообщил об успехах ВС России на подходе к Доброполью. Находящиеся в этом районе подразделения выяснили об отсутствии оборонных рубежей противника за пределами города, что значительно облегчит освобождение населенного пункта.

Глава государства рассказал, что на подступах к городу российские солдаты успешно прорвали трехрядную линию инженерных заграждений ВСУ, которая прежде считалась неприступной.

«Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье и с севера. За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет», — заметил Путин. Он добавил, что город расположен на расстоянии всего в 35 километров от государственной границы Украины.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Доброполья назвали ступенью к освобождению Донбасса

Взятие Доброполья откроет путь к освобождению Донбасса. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он напомнил, что этот город считается плацдармом, при помощи которого ВС России смогут прорвать оборонную линию ВСУ на направлении Краматорск — Славянск.

И как только выйдем туда и уже после поражения этой агломерации, захвата ее, после освобождения агломерации Краматорск — Славянск, наши войска выйдут на оперативный простор для окончательного освобождения Донбасса Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Колесник выразил уверенность в том, что освобождение города станет ключом к полному прорыву обороны соперника.