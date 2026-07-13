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18:33, 13 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали начало важнейшей наступательной операции в ДНР

Депутат Колесник: Со взятием Доброполья будет прорвана оборона ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Со взятием Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР) можно говорить о прорыве обороны ВСУ, российские войска выйдут на оперативный простор для окончательного освобождения Донбасса, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее рассказал, что в Доброполье началась важнейшая наступательная операция по охвату и изоляции населенного пункта. В районе Доброполья также был уничтожен пункт управления беспилотников ВСУ вместе с находившимся там личным составом.

«Я думаю, что как раз со взятием Доброполья уже прорвана оборона ВСУ. В конечном итоге, этот пункт как раз является плацдармом, прорыв вот этой агломерации Краматорск — Славянск, прорыв этой оборонной линии. И как только выйдем туда и уже после поражения этой агломерации, захвата ее, после освобождения агломерации Краматорск — Славянск, наши войска выйдут на оперативный простор для окончательного освобождения Донбасса», — сказал Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные подошли к населенному пункту Доброполье. Путин отметил, что российские войска прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений ВСУ.

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