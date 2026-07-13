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15:17, 13 июля 2026Бывший СССР

Военкор заявил о начале важнейшей наступательной операции в ДНР

Военкор Поддубный: В Доброполье началась важнейшая наступательная операция
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Доброполье Донецкой Народной Республики (ДНР) началась важнейшая наступательная операция по охвату и изоляции населенного пункта. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«На направлении Доброполья сейчас разворачивается одна из важнейших наступательных операций российских подразделений. Наши войска ведут действия по охвату и изоляции населенного пункта», — говорится в публикации.

Военкор также показал удар российских войск по пункту управления беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Доброполья. По его словам, в результате удара объект был полностью уничтожен вместе с находившимся там личным составом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские военные подошли к населенному пункту Доброполье. Путин отметил, что российские войска прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений ВСУ.

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