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05:06, 29 июня 2026Россия

Путин рассказа об успехах российских военных у Доброполья

Путин заявил об отсутствии оборонительных рубежей ВСУ за Добропольем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные подошли к населенному пункту Доброполье. Об этом он высказался в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин уточнил, что на добропольском направлении российские войска прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, подошли прямо к населенному пункту Доброполье и с севера. За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что от Доброполья до государственной границы Украины остается 35 километров.

Ранее Путин заявил, что российские войска «хорошим темпом двигаются к Славянску». До города остается порядка 8-9 километров, уточнил он.

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