Путин: Контратаки ВСУ под Купянском безуспешны, ВС РФ продвигаются к Славянску и Сумам

Президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину рассказал о продвижении российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По словам главы государства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки контратак под Купянском, однако они были безуспешными.

Российские войска «хорошим темпом двигаются к Славянску», до города остается порядка 8-9 километров, уточнил Путин. Он также сообщил, что есть продвижения в сторону Сум, осталось около десяти километров, однако политических планов на этот город нет. Целью России в Сумской области является создание зоны безопасности.

Кроме того, президент рассказал, что Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) на 96 процентов находится под контролем ВС РФ, а до окончательного окружения ВСУ в районе Старого Оскола осталось около двух километров.

Путин также подчеркнул, что Россия не даст Украине шанса остановить продвижение российских военных в зоне специальной военной операции.